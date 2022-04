Veröffentlicht am 19. April 2022 von wwa

LOCHUM – Randalierer in Gaststätte

Samstagabend, 16. April 2022, gegen 22:15 Uhr wurde der Polizei Hachenburg ein Randalierer in einer Gaststätte in Lochum gemeldet. Bei der Personalienfeststellung griff der 55jährige Mann die eingesetzten Polizeibeamten an, die dabei unverletzt blieben. Der Mann wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt und ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei