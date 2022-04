Veröffentlicht am 18. April 2022 von wwa

WEITERSBURG – Verkehrsunfallflucht in der Ringstraße in Weitersburg

Freitagabend, 15. April 2022, zwischen 20.20 und 20.30 Uhr befuhr der Unfallflüchtige die Ringstraße in Weitersburg in absteigender Fahrtrichtung. In Höhe Nr. 49 kam er offensichtlich von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Vorgartenmauer. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Quelle: Polizei