Veröffentlicht am 19. April 2022 von wwa

URBAR – Verkehrsunfallflucht vermutlich durch einen LKW, in Urbar, in der Gartenstraße

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13. Auf 14. April 2022, zwischen 20.00 und 07.00 Uhr wurde, vermutlich durch einen LKW, in Urbar, in der Gartenstraße 31 die Hauswand sowie das Vordach eines Hauses beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Quelle: Polizei