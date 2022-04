Veröffentlicht am 18. April 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss durch Fahranfänger in der Hauptstraße in Rheinbreitbach

Sonntagmorgen, 17. April 2022, gegen 00:20 Uhr wurde der Polizeiinspektion Linz ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Rheinbreitbach gemeldet. Ein PKW-Fahrer verlor die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit zwei geparkten hochwertigen Fahrzeugen. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem erst 18jährigen Fahranfänger aus Unkel eine Atemalkoholkonzentration von fast 2 Promille festgestellt. Durch den Unfall wurde er schwerverletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem erwartet ihn ein Strafverfahren. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein erheblicher Sachschaden von rund 100.000 Euro. Quelle: Polizei