Veröffentlicht am 19. April 2022 von wwa

WEYERBUSCH – Obstbäume in der Gemeinde Weyerbusch gepflanzt

Auch in diesem Jahr haben sich die Ortsgemeinde Weyerbusch und der örtliche Verkehrs- und Bürgerverein Weyerbusch e.V. an der Jahrhundert-Obstbaum-Aktion des Kreises Altenkirchen beteiligt. Am Samstag trafen sich die freiwilligen Helfer am Ortsausgang in Richtung Leuscheid, um die sechs der sieben bereitgestellten Bäume zu pflanzen, die der 1. Beigeordnete und Vorsitzende des Bürgervereins, Ralph Hassel, zuvor bei der Kreisverwaltung abgeholt hatte. Gepflanzt wurden heimische Apfel- und Kirschbaumsorten, die in Zukunft, neben dem verbreiterten Blühstreifen, zu einem „bunteren“ Ortseingangsbild führen werden. Der verbliebene Obstbaum wurde im Ortsteil Hilkhausen durch den Gemeindearbeiter auf dem Wiesplacken eingesetzt. (rah) Foto: OG Weyerbusch