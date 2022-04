Veröffentlicht am 17. April 2022 von wwa

WISSEN – Hilfstransport der Malteser Wissen

Von Wissen aus ist wieder ein Hilfstransport nach Rumänien gestartet. Auf den Weg geschickt haben ihn die örtlichen Mitglieder des Malteser-Hilfsdienstes. Die gespendeten Kleidungsstücke hat man zuvor sortiert. Was noch brauchbar ist, wurde in Säcke gepackt. So etwa alle drei Monate können die fleißigen MHD-Leute einen geräumigen Anhänger füllen. Bevor in Wissen geladen wurde, hat der Fahrer einige gespendete Möbelstücke in Steckenstein abgeholt. Dann galt es die Säcke aus der Garage an der MHD-Unterkunft in den Anhänger zu laden.

In Rumänien werden die Sachen an eine vertrauenswürdige Organisation übergeben, die für eine gerechte Verteilung sorgt. Die seit fast 40 Jahren bestehende Kleiderkammer befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Winterschule in der Heisterstraße 9. Jeweils mittwochs zwischen 15 und 17.30 Uhr nimmt man gebrauchte Kleidungsstücke, Bettwäsche, Babysachen usw. an. Aber bitte nur in einem guten Zustand, so der MHD-Stadtbeauftragte Peter Vanderfuhr in einem Gespräch. Alles andere macht nur unnötige Arbeit für die zehn ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und muss unter Umständen auf Kosten der Malteser vernichtet werden. Man sucht übrigens noch Leute, die sich für die gute Sache engagieren möchten, am liebsten junge Handwerker. Peter Vanderfuhr ist erst kürzlich vom MHD-Diözesanverband Trier für weitere vier Jahre als Wissens Stadtbeauftragter bestätigt worden. (bt) Foto: Bernhard Theis