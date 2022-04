Veröffentlicht am 16. April 2022 von wwa

IRLICH – Klappern in Irlich

Zum Gedenken an Jesu Leiden und Sterben schweigen von Karfreitag bis Ostern die Kirchenglocken. So ist es zur guten Tradition geworden, dass an vielen Orten stattdessen mit Holzklappern geklappert wird. So auch in Irlich. Seit Jahrzehnten zeihen die Messdiener von St. Peter und Paul durch den Ort, um diesen Brauch aufrecht zu erhalten. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten in den letzten zwei Jahren andere Formen gefunden werden. In diesem Jahr war es wieder möglich, durch den Ort zu ziehen, sodass die Klappern in ganz Irlich zu hören waren.