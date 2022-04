Veröffentlicht am 18. April 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Hablas español? Kreisvolksschule startet neue Spanischkurse

Am Mittwoch, 27. April 2022, startet die Kreisvolkshochschule in der Zeit von 19.45 bis 21.15 Uhr einen neuen Spanisch-Einsteigerkurs in Altenkirchen. Auch im Rahmen des aktuellen KVHS-Programms organisiert die Kreisvolkshochschule wieder zahlreiche Sprachkurse – das Spektrum der angebotenen Sprachen reicht hierbei von Englisch, Italienisch, Deutsch als Zweitsprache, Niederländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Chinesisch, Französisch über Russisch bis hin zu Spanischsprachkursen.

Es gibt viele gute Gründe Spanisch zu lernen, ob es der geplante Urlaub in Spanien ist, spanisch sprechende Freunde und Verwandte oder notwendige Sprachkenntnisse für den Beruf sind. Spanisch ist nach Englisch inzwischen zur zweitwichtigsten Weltsprache avanciert.

Der Spanischkurs für Anfänger unter der Leitung von Angelika Perez bietet den idealen und leichten Einstieg in die neue Sprache. Die Kursgebühr beträgt je nach Teilnehmerzahl zwischen 60 und 80 Euro.

Für all diejenigen, die ihre vorhandenen Sprachkenntnisse ausbauen möchten, bietet die KVHS online oder in Präsenz weitere Kurse an:

Spanisch für Teilnehmende mit geringen Vorkenntnissen (A1/A2) –

Donnerstag, 21. April (18 bis 19.30 Uhr)

Spanisch für Fortgeschrittene (B1) –

Dienstag, 26. April (17.30 bis 19 Uhr)

Spanisch für Fortgeschrittene (B2) –

Dienstag, 26. April (18.45 bis 20.15 Uhr)

Spanisch für Teilnehmende mit guten Vorkenntnissen (A2) –

Mittwoch, 27. April (18 bis 19.30 Uhr)

Spanisch für leicht Fortgeschrittene online (A1/A2) –

Donnerstag, 28. April (8.30 bis 10 Uhr)

Anmeldung oder weitere Informationen bei der KVHS unter Tel. 02681/81-2213 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.