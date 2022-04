Veröffentlicht am 18. April 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Kleine Feierstunde: Zwei Jubiläen, drei Verabschiedungen

In einer kleinen Feierstunde, für die die StadtGalerie Mennonitenkirche den passenden Rahmen abgab, verabschiedete Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig mit Jo Datzert, Reiner Geisen und Dagmar Kießling nun drei verdiente Mitarbeiter der Stadtverwaltung in den Ruhestand. „Sie haben ihre Aufgaben jahrzehntelang voller Engagement zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuwied erfüllt“, betonte Einig. „Dafür danke ich Ihnen herzlich. Keiner verabschiedet geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gern, doch ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei neuen Aufgaben und abwechslungsreiche Stunden in der Freizeit.“ Zugleich gratulierte der Oberbürgermeister Michael Schlösser zum 40-jährigen und Stefanie Felderhoff zum 25-jährigen Dienstjubiläum. Einig betonte, dass gerade die vergangenen zweieinhalb Jahre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verwaltungen an Belastbarkeitsgrenzen gebracht hätten. „Ich hoffe indes auch, dass Ihnen Ihre Tätigkeit nicht nur Stress, sondern auch Freude bereitet“, schloss Einig.

Foto: (v.l.): Stefanie Felderhoff, Jo Datzert, Oberbürgermeister Jan Einig, Reiner Geisen, Bürgermeister Peter Jung, Michael Schlösser und Dagmar Kießling.