Veröffentlicht am 18. April 2022 von wwa

GEMÜNDEN – Kanaldeckel in Gemünden in der Hauptstraße ausgehoben

Von Freitag auf Samstag, 15. auf 16. April 2022, wurden in Gemünden in der Hauptstraße insgesamt vier eckige Kanaldeckel durch unbekannte Täter ausgehoben. Sie wurden anschließend unmittelbar daneben abgelegt. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Verkehrsunfall. Es wurde eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet um sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen. Quelle: Polizei