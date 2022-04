Veröffentlicht am 18. April 2022 von wwa

SELTERS – Junge Pkw-Fahrerin in Selters unter Drogeneinfluss erwischt

Karfreitagabend, 15. April 2022, gegen 22:50 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung eine 19jährige Pkw-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Selters in der Ortslage Selters, in der Bahnhofstraße. Während der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeikräfte Anzeichen für das Vorliegen einer Verkehrsuntüchtigkeit durch zuvor konsumierte illegale Betäubungsmittelsubstanzen fest. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, so dass der jungen Fahrerin eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. Die verantw. Pkw-Fahrerin muss sich nun mehreren eingeleiteten Verfahren stellen. Quelle: Polizei