Veröffentlicht am 17. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Berufs-Informationsveranstaltung beim Polizeipräsidium Koblenz – „Du interessierst dich für den Polizeiberuf? Dann bist Du am 27. April 2022 bei uns richtig!“

Mittwoch, 27. April 2022, bietet die Polizei Koblenz im Zeitraum von 13:00 bis 17:00 Uhr am Haupteingang des Polizeipräsidiums Koblenz eine offene Informationsveranstaltung für Berufsinteressierte an. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler, die sich beruflich orientieren möchten, sowie Interessierte, die bereits einen Schulabschluss oder eine Berufsausbildung haben.

„Du fühlst dich angesprochen und hast Lust, dich über einen krisenfesten, spannenden und vielfältigen Beruf zu informieren? Polizeibeamtinnen und – beamte aus dem Wechselschichtdienst der Polizeiinspektion Koblenz 1, die nebenamtlich als Einstellungsberater tätig sind, stehen Dir persönlich und direkt vor Ort Rede und Antwort. Melde Dich einfach in dem genannten Zeitraum ohne Voranmeldung am Haupteingang des Polizeipräsidiums Koblenz.“