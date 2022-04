Veröffentlicht am 17. April 2022 von wwa

MÖRLEN – Alkoholisierter Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr Schlangenlinien

Freitagmorgen, 15. April 2022, um 01:35 Uhr wurde in der Nassauer Straße in Mörlen durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Hachenburg bei einem 55jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinters im Rahmen einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Alcotest bestätigte den Verdacht. Da der Fahrer zuvor teils starke Schlangenlinien fuhr, wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein sichergestellt, das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei