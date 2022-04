Veröffentlicht am 16. April 2022 von wwa

MUDERSBACH – Körperverletzung in einer Gaststätte in Mudersbach

Die Polizei in Betzdorf wurde am Freitagmorgen, 15. April 2022, gegen 00:20 Uhr zu einer angeblichen Körperverletzung in einer Gaststätte in Mudersbach gerufen. Dort gab der männliche Geschädigte an, von einer anderen Person am Hals gewürgt und aus der Gaststätte geworfen worden zu sein. Die Sachverhaltsaufnahme gestaltete sich schwierig, da beide Kontrahenten deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Quelle: Polizei