Veröffentlicht am 16. April 2022 von wwa

KIRCHEN – Sachbeschädigung im Backhausweg in Kirchen

Ein Zeuge meldet am Donnerstagabend, 14. April 2022, gegen 22:42 Uhr der Polizei Betzdorf einen Fall von Vandalismus in Kirchen, Ortsteil Freusburg. Dort sollen vermutlich Kinder durch die Straßen laufen und an Häusern klingeln. Zudem wurde im Bereich einer Hütte mehrere zerbrochene Glasflaschen und ein Ölfleck festgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei