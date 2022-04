Veröffentlicht am 16. April 2022 von wwa

BETZDORF – Versuchter Betrug durch falschen Polizeibeamten

Eine 95jährige Frau wurde am Donnerstagabend, 14. April 2022, gegen 18:10 Uhr angerufen und ihr vorgespielt, dass sich am anderen Ende der Leitung die Kriminalpolizei Siegen befinden würde. Ihr wurde erläutert, dass man eine Einbrecherbande festgenommen und bei diesen einen Zettel mit ihrer Adresse und einen Hinweis auf 10.000 Euro aufgefunden hätte. Zum Glück war die ältere Dame misstrauisch und beendete das Gespräch. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal auf diese Vorgehensweise der Kriminellen, die aus dem Ausland agieren. Quelle: Polizei