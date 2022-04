Veröffentlicht am 16. April 2022 von wwa

FRIESENHAGEN – Ungewöhnliche Entsorgung an der L 279

Durch einen Zeugen wurde am Donnerstag, 14. April 2022, um 16:15 Uhr die Polizei in Betzdorf darüber in Kenntnis gesetzt, dass an der L 279 auf einem Wanderparkplatz nahe einem Waldweg ein Koffer mit einer Puppe entsorgt wurde. Eine Überprüfung ergab, dass ein bisher unbekannter, vermutlich männlicher „Täter“ hier seine abgelegte „Geliebte“ eine Sexpuppe, samt dazugehörigem Sexspielzeug entsorgt hat. Sollte sich das gestörte Verhältnis wieder kitten, so kann der Mann seine Ex noch bis nach Ostern bei der Polizei abholen, bevor sie dem AWB übergeben wird. Quelle: Polizei