Veröffentlicht am 16. April 2022 von wwa

NIEDERHONNEFELD – Sachbeschädigung am Gebäude des Naturschwimmbades in der Gemeinde Niederhonnefeld

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, 13. bis 14. April 2022, wurden mehrere Glasbausteine am Gebäude des Naturschwimmbades in der Gemeinde Niederhonnefeld durch unbekannte Täter beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei