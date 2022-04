Veröffentlicht am 16. April 2022 von wwa

WINDHAGEN – Diebstahl an Teilen von Pkw in Windhagen

In der Zeit von Freitag bis Dienstag, 08. bis 12. April 2022, wurde in der Hauptstraße in Windhagen an einem auf einem Privatgrundstück abgestellten Mitsubishi Pick UP ein zusätzlich angebrachter Frontscheinwerfer demontiert und entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei