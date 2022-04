Veröffentlicht am 16. April 2022 von wwa

HORHAUSEN – Diebstahl aus Fahrzeugen in der Tannenstraße in der Ortsgemeinde Horhausen

Dienstagabend, 12. April 2022, zwischen 18:00 und 19:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus Kraftfahrzeugen in der Tannenstraße in der Ortsgemeinde Horhausen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu der Garage des Einfamilienhauses und entwendeten mehrere Wertgegenstände aus den PKW. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei