Veröffentlicht am 16. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – PKW Diebstahl und zwei Autoaufbrüche in der Nacht in Altenkirchen

Im Zeitraum von Gründonnerstag auf Karfreitag, 14. auf 15. April 2022, zwischen 23:00 und 10:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter im Ziegelweg in Altenkirchen einen Skoda Citigo. Im gleichen Zeitraum kam es zu zwei PKW-Aufbrüchen im Stadtgebiet Altenkirchen. Hierbei entwendeten die unbekannten Täter in der Kumpstraße aus einem Seat ein Autoradio. Bei einem Autohaus in der Kölner Straße wurde durch die unbekannten Täter ein Toyota angegangen. Hier blieb es bei einem Versuch. Der Gesamtschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei