Veröffentlicht am 16. April 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Ostergruß des Landrates Achim Hallerbach

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Corona-Welle, Ahr-Flut, Corona-Welle, Ukraine-Krieg: Die vergangenen zwölf Monaten haben uns in Atem gehalten. Es scheint fast so, als reihte sich eine Katastrophe an die nächste, als kämen wir aus dem Krisenmodus gar nicht mehr heraus.

Jetzt steht Ostern vor der Tür. Das Fest der Auferstehung Christi. Das sollte uns Hoffnung geben – und Mut. Den können wir haben. Denn wir haben in den vergangenen Monaten viel geschafft. Bei allen Problemen und noch nicht erledigten Aufgaben: Als Gesellschaft sind wir an diesen großen Herausforderungen gewachsen. Bei allen Misstönen: die Solidarität ist groß. Erinnern wir uns an die vielen, vielen Menschen, die einfach in den Nachbarkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler gefahren sind, um anderen – meist fremden – Menschen zu helfen. Sie haben angepackt, ohne groß zu fragen. Erinnern wir uns an die vielen Einschränkungen, die wir alle auf uns genommen haben, um angesichts einer nicht gekannten Pandemie die Schwächsten in unserer Gemeinschaft zu schützen. Schauen wir auf die Menschen, die Hilfspakete für die Ukraine geschnürt und Kriegsflüchtlinge aufgenommen haben. Und als Landrat bitte ich sie: Schauen wir auch auf die Kollegen in unseren Verwaltungen. Sie haben wirklich viel geleistet! Nein, es ist nicht alles golden. Ich will nicht alles schönfärben. Es gibt Probleme. Aber wenn wir auf das ganze große Bild schauen, dann hat die große Mehrheit unserer Gesellschaft zusammengehalten. Das gibt mir Mut – und ich hoffe, Ihnen auch!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen schöne Ostertage. Erholen Sie sich gut: Sie haben es sich verdient!

Ihr Achim Hallerbach

Landrat

PS: Wenn Sie vorerst – einfach freiwillig aus Rücksichtnahme – in Innenräumen weiter Masken tragen, würde mich das sehr freuen.