Veröffentlicht am 19. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V. laden zum After-Work-Treffen ein

Die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V. laden alle interessierten Jungunternehmer und Nachwuchsführungskräfte aus dem Landkreis Altenkirchen zu einem After-Work-Treffen am Dienstag, 26. April 2022 ab 18.00 Uhr ins Hotel Germania nach Wissen ein. In einer lockeren Runde bietet sich die Gelegenheit, „alte Gesichter“ wiederzusehen und neue Kontakte aus der Region kennenzulernen. „Den Netzwerkgedanken zu leben, ist gerade in dieser besonderen Zeit mehr als wertvoll. Nicht nur wegen, aber sicherlich verstärkt durch Corona wurde deutlich, dass man miteinander reden muss, um Herausforderungen besser bewältigen zu können.“, hebt Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin und Geschäftsführerin der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V. hervor.

Das After-Work-Treffen bietet eine Plattform, in der sich Jungunternehmer und Nachwuchsführungskräfte aus dem Landkreis Altenkirchen zusammenfinden. „Es bietet die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen, bisherige Erfahrungen auszutauschen und neue Ideen zu finden – auch branchenübergreifend.“, so Marcel Stitz, Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V.

Bei Interesse am Austausch untereinander und neue Businesskontakte zu knüpfen? Dann anmelden unter www.ihk-koblenz.de unter Eingabe der Suchnummer 5443612.