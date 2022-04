Veröffentlicht am 15. April 2022 von wwa

NIEDERBIEBER – Friedensgebete für Alle gehen weiter – auch an Ostern

Neben den Aktionen für Geflüchtete aus der Ukraine von der Unterbringung bis zur Sammlung von Hilfsgütern ist auch das Gebet ein Mittel, um die Auswirkungen und Folgen des Krieges in der Ukraine zu bewältigen. Nach dem Auftakt durch die Pfadfinder vom Stamm Sankt Bonifatius haben sie sich mit Vertretern der Gemeinden, mit denen die frühere katholische Gemeinde Sankt Bonifatius eine ökumenische Vereinbarung der Zusammenarbeit geschlossen hat, zum regelmäßigen Friedensgebet zusammengetan. So laden sie nun zum Friedensgebet an jedem Sonntag um 18 Uhr in die Bonifatiuskirche in der Kurt-Schumacher-Straße im Stadtteil Niederbieber ein. Das gilt auch für die besonderen Sonntage wie Ostern oder Weißer Sonntag. Eingeladen sind alle Interessierten aller Konfessionen. Auch ein Mitwirken ist willkommen.