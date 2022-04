Veröffentlicht am 17. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen lädt ein: Liveimpuls „Mitarbeiterakquise im Gastgewerbe“

Insbesondere die Unternehmen im Gastgewerbe sind durch die Corona-Pandemie stark gefordert. Deshalb möchte die IHK Koblenz neue Impulse zum Thema Mitarbeitergewinnung geben. Die IHK Koblenz lädt daher am Mittwoch, 27. April 2022, von 15 bis 17 Uhr zum Liveimpuls „Mitarbeiterakquise im Gastgewerbe“ in die Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen, in der Wiedstraße 9, Altenkirchen, ein.

Die Teilnehmenden erwarten drei jeweils 20minütige Liveimpulse zum Thema Arbeitgebermarke, Fachkräftegewinnung und Mitarbeiterbindung. Außerdem gibt es neben Best Practice-Beispielen die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Meinungs- und Gedankenaustausch.

„Wir freuen uns, dass der Impuls zur Mitarbeitergewinnung in der Gastronomie in Präsenz stattfinden kann, und hoffen auf einen guten Erfahrungsaustausch“, sagt Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin für den Landkreis Altenkirchen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldung erfolgt über www.ihk-koblenz.de

unter Eingabe der Nummer: 5410712. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Christian Dübner, Tourismusreferent der IHK Koblenz: duebner@koblenz.ihk.de oder 0261 106-306.