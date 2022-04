Veröffentlicht am 18. April 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Digitalisierungsminister Schweitzer und Vodafone vereinbaren Ausbau des modernsten 5G+ Netzes in Rheinland-Pfalz

Der Mobilfunkanbieter Vodafone sagt in einem mit dem Land unterzeichneten Letter of Intent zu, bis zum Ende des Jahres 2023 rund 75 Prozent aller Haushalte in Rheinland-Pfalz mit dem neusten Mobilfunkstandard 5G+ eigenwirtschaftlich zu versorgen und bis zum Ende des Jahres 2025 diese Versorgungsrate sogar auf rund 90 Prozent zu steigern. „Die Versorgung mit schnellen Mobilfunkinternetzugängen auf Basis von 5G wird zukünftig Standard sein und ist ein entscheidender Baustein für resiliente und hoch performante Datennetze. Ich freue mich, dass wir in Rheinland-Pfalz den Ausbau des 5G-Netzes weiter voranbringen können und dass die Vodafone für ihr Netz jetzt diese konkreten Ausbauziele beschreibt. Gerade in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz ist die Mobilfunkabdeckung wichtig und notwendig“, betonte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer.

Es gibt 5G Netze, die auf LTE-Technologie aufsetzen und solche, die rein 5G Technologie einsetzen. Letztere sind als „5G Standalone oder 5G+“ bekannt und ermöglichen den Nutzerinnen und Nutzern in Rheinland-Pfalz Datenaustausch in Echtzeit, mehr Netzkapazität und weniger Energieverbrauch. „Deutschland ist infrastrukturell auf der Überholspur. In der Stadt und auf dem Land. In Rheinland-Pfalz schalten wir beim Ausbau jetzt gemeinsam mit der Politik nochmal einen Gang höher: Wir bringen mit 5G+ die modernste Mobilfunk-Technik Europas mit voller Kraft ins gesamte Bundesland“, sagte Michael Jungwirth, Director Public Policy and External Affairs von Vodafone.

Die unterzeichnete Absichtserklärung hält fest, dass Vodafone einen entscheidenden Beitrag für die Versorgung des Landes mit echtem 5G, also losgelöst von einer reinen Aufrüstung der 4G-Standorte, leisten will. Dies hänge natürlich auch von den wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen ab, worauf das Unternehmen verwies.

Mit 5G+ der Vodafone sind nach Unternehmensangaben Bandbreiten von bis zu 700 Mbit/s bei Start und perspektivisch von mehr als 1.000 Mbit/s möglich. Dabei erlaubt die geringe Latenz von 10 bis 15 Millisekunden einen Datenaustausch in Echtzeit, was insbesondere für Industriekunden sehr attraktiv sei. Durch Network Slicing warte das 5G-Netz mit garantierter Bandbreite, Latenz & Stabilität auf. Mit dem Schlagwort Edge Computing werden besonders im industriellen Kontext und der Logistik Möglichkeiten eröffnet.