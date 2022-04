Veröffentlicht am 17. April 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Gesund und aktiv: Kreisvolkshochschule startet neue Gesundheitskurse

Schon am Frühstückstisch geht es oft los: Wir planen unseren Tag, auf dem Weg zur Arbeit schreiben wir gedanklich bereits die ersten Mails. In der Mittagspause kreisen die Gedanken schon um den nächsten Teil der To-Do-Liste: Kinder abholen, Einkaufen, Elternabend. Abends brummt der Kopf, der Rücken schmerzt und es nagt die Frage, ob man vielleicht etwas vergessen hat. Zugegeben: Nicht jeder Tag ist so stressig, aber Teile davon sind jedem bekannt. Das hat Auswirkungen auf Körper und Wohlbefinden und zu viel davon kann sogar krank machen. Eine Balance im Leben zu finden zwischen Aktivität und Ruhe, zwischen Anspannung und Entspannung, schafft Abhilfe, da sind sich die Experten einig.

Mittlerweile ist das Angebot an Entspannungs- und Stressbewältigungskursen der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen groß. Interessenten können aus einer breiten Palette an Aktivitäten wählen. In Kürze starten folgende Kurse:

● Yoga für Fortgeschrittene: Donnerstag, 21. April, 19 bis 20.15 Uhr, 10 Termine, Leitung: Susanne Morgenschweis, Kosten: 80 Euro

● Zumba:

– Montag, 25. April, 18.30 bis 19.30 Uhr, 10 Termine, Leitung: Lisa Graben, Kosten: 70 Euro

– Mittwoch, 27. April, 17 bis 18 Uhr, 10 Termine, Leitung: Lisa Graben, Kosten: 70 Euro

– Mittwoch, 27. April, 18.15 bis 19.15 Uhr, 10 Termine, Leitung: Lisa Graben, Kosten: 70 Euro

● Onlinekurs: Autogenes Training: Dienstag, 26. April, 18.30 bis 20 Uhr, 8 Termine, Leitung: Sabine Wellmann, Kosten: 60 Euro

● FIT-MIX (Fortsetzung): Dienstag, 26. April, 19.30 bis 20.30, 6 Termine, Leitung: Svenja Lichtenthäler, Kosten: 30 Euro für neue Teilnehmer

● Online-Basiskurs: Grundlagen der traditionellen chinesischen Medizin: Samstag, 30. April, 9 bis 12 Uhr, Leitung: Sabine Danek, Kosten: 20 Euro

● Einsteigerkurs „Yoga und Mediation“: Montag, 2. Mai, 9 bis 10 Uhr, 6 Termine, Leitung: Sanja Di Cagno, Kosten: 30 Euro

● Gesund – bis auf die Knochen? Krafttraining gegen Osteoporose: Montag, 2. Mai, 14.30 bis 15.30 Uhr, 12 Termine, Leitung: Katja Becher, Kosten: 70 Euro

● Online-Basiskurs Qi Gong: Montag, 2. Mai, 18.30 bis 19.45 Uhr, 6 Termine; Leitung: Sabine Danek, Kosten: 33 Euro

Die Gesundheitskurse in Präsenz finden alle in einem großen Kursraum im Tanzstudio „Let‘s Dance“ in Altenkirchen statt, Schnupperstunden sind möglich. Nähere Informationen zu den Kursen sind auf der Homepage der KVHS (vhs.kreis-ak.eu) zu finden. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen: Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

