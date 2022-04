Veröffentlicht am 14. April 2022 von wwa

NEUWIED – Osternachtsfeier in der Marktkirche

Am Ostersamstag, 16. April 2022, findet nach mehrjähriger Pause wieder ein Osternachtsfeier in der Marktkirche statt. Sie steht unter dem Thema „Zeiten Wende“ In vier Stationen sind die Besucher und Besucherinnen eingeladen, sich dem Licht von Ostern zu nähern. In der Feier wird es eine Taufe geben und ein Stärkungsmahl. Auch musikalisch wird diese Osternacht, die um 23 Uhr beginnt, besonders gestaltet sein.