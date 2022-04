Veröffentlicht am 16. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – AzubiSpots on Tour: Vor Ort-Berufsberatungen im Bezirk der IHK Koblenz starten Ende April im Landkreis Altenkirchen

Die Frage, was nach dem Schulabschluss kommt, ist für junge Menschen oft nicht leicht zu beantworten. Mit den AzubiSpots on Tour unterstützt die IHK Koblenz Schülerinnen und Schüler, die dieses Jahr ins Berufsleben starten wollen.

Gemeinsam mit der Handwerkskammer Koblenz und der Agentur für Arbeit besuchen die Ausbildungsberaterinnen und -berater zwischen dem 14. März und dem 2. Juni knapp 50 Schulen in den Regionen Bad Kreuznach, Neuwied und Koblenz. Ob duale Ausbildung oder duales Studium, Berufsbilder und Karrierewege, Bewerbungstipps oder freie Stellen: In persönlichen Gesprächen erhalten die Jugendlichen Antworten und Tipps aus der Praxis und alle wichtigen Informationen für die berufliche Zukunft. Doch auch die Eltern als wichtigste Begleitung bei der Berufswahl sind angesprochen und können sich vor Ort über die Vielzahl der Ausbildungsmöglichkeiten beraten lassen.

Mit der IHK-Ausbildungskampagne „Durchstarter“ berichten Auszubildende aus regionalen Unternehmen über die Aufgaben eines Azubis, die Herausforderungen in der Ausbildung und über die eigenen Erfahrungen während der Ausbildungszeit. „Auszubildene sind die Fachkräfte von morgen. Im Landkreis Altenkirchen gibt es viele attraktive und vielfältige Ausbildungsberufe. Als IHK möchten wir junge Menschen, die in das Berufsleben starten, unterstützen und ihnen Karrierechancen aufzeigen“, so Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied.

Die AzubiSpots on Tour im Bezirk der IHK Koblenz im Landkreis Altenkirchen sind wie folgt unterwegs

Datum Schule, Ort 27.04.2022 Hermann-Gmeiner-Schule, Daaden 02.05.2022 IGS Betzdorf, Kirchen 03.05.2022 IGS Betzdorf, Betzdorf 04.05.2022 05.05.2022 BBS Betzdorf, Kirchen 11.05.2022 Bertha-von-Suttner Realschule plus, Betzdorf 03.06.2022 AzubiSpots am Schloss, Koblenz

Als Abschluss und Höhepunkt finden am 3. Juni in Koblenz die AzubiSpots am Schloss statt. Unter freiem Himmel und vor der schönen Kulisse des Kurfürstlichen Schlosses präsentieren sich Ausbildungsbetriebe auf der sogenannten Unternehmermeile und bieten allen interessierten Schülerinnen und Schülern, Eltern, Großeltern und Lehrern die Möglichkeit zu einem ungezwungenen ersten Kennenlernen.

Ganzjährig, egal welche Umgebungsvariablen gerade auch gelten, stehen die IHK-Ausbildungsberater und Kollegen der Berufsorientierung den Mitgliedsbetrieben und jungen Menschen zur Seite, im Regelfall persönlich oder mit der Telefon-Hotline unter 0261-106-360 oder per Mail ausbildung@koblenz.ihk.de für Fragen und Antworten zur Verfügung.