Veröffentlicht am 14. April 2022 von wwa

GRÜNEBACH – Verkehrsunfall infolge Sekundenschlaf auf der L 284 in Grünebach

Dienstagmorgen, 12. April 2022, gegen 06:40 Uhr befuhr ein 32jähriger Pkw-Fahrer die L 284 aus Herdorf kommend in Richtung Betzdorf. Im Ortsbereich Grünebach, ausgangs einer Rechtskurve kam er vermutlich infolge eines Sekundenschlafes in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hier näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein Omnibus, der daraufhin stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Der 32jährige steuerte seinen Pkw noch vor einem Zusammenstoß mit dem Bus nach rechts und prallte gegen eine Straßenlaterne und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Quelle und Foto: Polizei