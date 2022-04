Veröffentlicht am 14. April 2022 von wwa

UNKEL – Sachbeschädigung durch Feuer im Schulzentrum in Unkel

Dienstagnachmittag, 12. April 2022, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 17 Uhr aufgrund einer Rauchentwicklung zum Schulzentrum in Unkel alarmiert. In der öffentlich nutzbaren Toilettenanlage an der Sporthalle hat Unrat in einem Stahlmülleimer sowie eine Toilettenpapierrolle in einer Kabine gebrannt, beziehungsweise gekokelt. Die Gefahr einer Brandausbreitung bestand zu keinem Zeitpunkt. An dem Mülleimer sowie der Toilettenpapierhalterung entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Linz entgegen. Quelle: Polizei