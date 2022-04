Veröffentlicht am 13. April 2022 von wwa

MENDIG – Aktueller Verkehrsunfall auf der A 48 zwischen LKW und PKW – Beifahrerin schwerverletzt

Mittwochvormittag, 13. April 2022, gegen 10:26Uhr hat sich aktuell auf der A 48, in Fahrtrichtung Trier, in Höhe der Anschlussstelle Mayen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW ereignet. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge ist der PKW aus noch ungeklärter Ursache während der Fahrt auf das Heck des vorausfahrenden LKW geprallt und wurde anschließend in die Mitteilschutzplanke geschleudert. Der PKW kam stark unfallbeschädigt auf der linken Fahrspur zum Stehen. Die Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und befindet sich aktuell im Rettungswagen. Aktuell besteht aufgrund der laufenden Unfallaufnahme eine Vollsperrung ab der Anschlussstelle Mayen, A 48. Der Verkehr wird an der AS Mayen abgeleitet. Quelle: Polizei