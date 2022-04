Veröffentlicht am 13. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Unbelehrbarer Ladendieb im Löhrcenter in Koblenz

Gleich zweimal wurde ein Ladendieb am Freitagnachmittag, 08. April 2022, im Löhrcenter von der Polizei erwischt. Zunächst trieb er gegen 13:30 Uhr sein Unwesen in einer Drogeriefiliale. Dort setzte er sich eine entwendete Mütze auf und fing an, diverse Schokoladensorten aus den Regalen zu essen. Das andauernde Speisen konnte nur durch Anlegen der Handfesseln der eingesetzten Polizeibeamten der Polizei Koblenz unterbunden werden.

Einem erteilten Platzverweis kam er zunächst nach, nur um gegen 15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft erneut durch einen versuchten Ladendiebstahl aufzufallen. Wegen Missachtung des immer noch gültigen Platzverweises wurde er durch die eingesetzten Polizeikräfte in Gewahrsam genommen. Quelle: Polizei