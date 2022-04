Veröffentlicht am 13. April 2022 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen, In der Hüll 10

Eine 76jährige Fahrzeugführerin stellte ihren Mercedes-Benz A150 am Mittwochmittag, 06. April 2022, gegen 14.30 Uhr, direkt vor ihrer Wohnanschrift ab. Am Freitagvormittag, 08. April 2022, gegen 10:30 Uhr, bemerkte sie einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Am hinteren Kotflügel und der Alufelge befanden sich Kratzer. Der PKW war mit der rechten Seite zur Hauswand/Bürgersteig geparkt. Der verbleibende Bürgersteig hatte eine Breite von circa einem Meter. Demzufolge dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug eventuell um einen Roller oder Fahrrad handeln. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei