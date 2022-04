Veröffentlicht am 13. April 2022 von wwa

LINZ (am Rhein) – Oldtimer auf dem Schulparkplatz in der Altenbachstraße in Linz mutwillig beschädigt

Im Zeitraum zwischen Sonntag bis Montag, 10. bis 11. April 2022, zwischen 21:30 und 18 Uhr wurde ein auf dem Schulparkplatz in der Altenbachstraße in Linz geparkter Oldtimer mutwillig beschädigt. Die Seitenscheiben des blauen Citroëns wurden mit einem Stein eingeschlagen und der Lack großflächig zerkratzt. Die Begehungsweise könnte auf die Tat von Jugendlichen oder Kindern hindeuten. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Linz am Rhein entgegen. Quelle: Polizei