Veröffentlicht am 15. April 2022 von wwa

PRACHT – Jagdhornbläser des Hegerings Hamm am Ostermontag in Pracht

Die Jagdhornbläser des Hegerings Hamm sind am Ostermontag, 18. April 2022 in Pracht unterwegs. Ab 10:00 Uhr in Pracht auf dem Parkplatz der Gaststätte „Am Dorfplatz“. Mit einem musikalischen Oster- und Frühlingsgruß wollen die Bläser die Gäste erfreuen. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen bei den Arrangements der Jagdhornbläser dabei zu sein. Die Jäger und der Ortsbürgermeister Udo Seidler hoffen auf viele Zuhörer. Die Gaststätte „Am Dorfplatz“ ist geöffnet und der Wirt Hans Radloff freut sich über Gäste in seiner Dorfkneipe oder im Biergarten. (udse)