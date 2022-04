Veröffentlicht am 18. April 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Gegenseitiges Verständnis kann Konflikte lösen – VHS Neuwied: Seminar für lösungsorientiertes Handeln

Überall dort, wo Menschen aufeinandertreffen, sich austauschen und miteinander arbeiten, kann es zu Konflikten kommen. Wie man diese sinnvoll löst, damit beschäftigt sich ein Seminar der Volkshochschule (VHS) der Stadt Neuwied am Samstag, 14. Mai 2022, von 9 bis 17.30 Uhr im VHS-Hauptgebäude an der Hedesdorfer Straße 33.

Der Schlüssel, um Konflikte zu meistern und in positive Impulse für das Miteinander zu verwandeln, liegt nicht in rhetorischen Tricks oder der Fähigkeit, sich eine „dickere Haut“ wachsen zu lassen, sondern im besseren Verständnis der eigenen Argumente und der des Gegenüber. Das meint der Organisationsentwickler, Kommunikationstrainer und Coach Martin Heyer, der das Seminar leitet.

Er macht die Teilnehmenden mit den Grundlagen einer erfolgreichen Kommunikation in Konfliktsituationen vertraut und erarbeitet mit ihnen Strategien, um das erworbene Wissen handlungssicher im Alltag einzusetzen. Mit ausgewählten Elementen aus Coaching, professioneller Gesprächsführung sowie der Verhaltenspsychologie gibt Heyer den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Werkzeuge an die Hand, mit denen sie künftig in schwierigen Situationen sicherer und gelassener agieren und die Chancen, die in einem Konflikt liegen, besser nutzen können.

Die Teilnahme kostet 110 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung bis Donnerstag, 28. April, Telefon 02631 802 5510 oder unter www.vhs-neuwied.de.