Veröffentlicht am 15. April 2022 von wwa

FRIESENHAGEN – First Responder beeindruckten Bätzing-Lichtenthäler auf ihrer Dörfertour in Friesenhagen

Ihre Dörfertour führte die heimische Landtagsabgeordnete in dieser Woche ins Wildenburger Land nach Friesenhagen. Dort wurde sie von Ortsbürgermeister Norbert Klaes empfangen und gemeinsam mit dem Wehrleiter Ralf Rötter und seinem Stellvertreter Thomas Wickler führte ihr Weg zunächst an den Gösinger Weiher.

Dort berichtete Besitzer Ronny Tietze von den Bemühungen, den Gösinger Weiher entsprechend der Regelungen der ADD zu sanieren. Da der Weiher auch eine zentrale Funktion für die Löschwasserversorgung im Wildenburger Land innehat, unterstützt auch die Verbandsgemeinde Kirchen als auch die Ortsgemeinde Friesenhagen das Ansinnen Tietzes. Aktuell wird eine Planung erstellt. Die große Herausforderung stellt das Kostenvolumen dar. Eine Förderung ist für Teiche in Privateigentum nicht vorgesehen, es sei denn es handele sich um einen Tümpel als Löschteich. Die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagte zu, sich mit dem zuständigen Ministerium abzustimmen und zu klären, ob und unter welchen Umständen eine Landesförderung in Betracht kommen könnte.

Von Gösingen aus ging es dann direkt nach Friesenhagen zu den First Respondern. Bätzing-Lichtenthäler zeigte sich sehr beeindruckt von der 12-köpfigen Einsatzgruppe, die seit 2018 jährlich bis zu 70 Einsätze in der Region Friesenhagen fährt. „Unsere Kolleginnen und Kollegen legen großen Wert auf Fortbildung, um eine bestmögliche Versorgung im Einsatzfall zu gewährleisten“, so Christoph Wickler, der Leiter der First Responder Gruppe Friesenhagen, die mit allen Leitstellen und Rettungswachen sehr eng vernetzt und auf Augenhöhe arbeiten.

Die First Responder, die ehrenamtlich arbeiten, sind in kürzester Zeit, immer vor dem Notarzt oder Rettungswagen an der Einsatzstelle und das ist wichtig, denn „Die Patienten oder Unfallopfer sind oft schon beruhigt, wenn sie ein bekanntes Gesicht aus dem Dorf in der Notsituation sehen, das ihnen hilft“, erläutert Christoph Wickler die besondere Nähe bei ihren Einsätzen. Gerade diese Nähe, diese persönliche Bekanntschaft kann aber auch zur Belastung der Ehrenamtlichen führen. In solch einem Fall unterstützt sich die Gruppe gegenseitig.

„Wenn es die First Responder nicht gäbe, müsste man sie erfinden“, zieht Bätzing-Lichtenthäler das Fazit zum Abschluss ihres Besuches. „Sie ergänzen die Versorgung in hervorragender Weise und geben den Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit.“ Weil dies auch von der Ortsgemeinde Friesenhagen und von der Verbandsgemeinde Kirchen so gesehen wird, durfte sich die First Responder Gruppe auch über ein bestens ausgestattetes Einsatzfahrzeug freuen, welches wertvolle Dienste im flächigen Wildenburger Land leistet. „Wir sind stolz auf unsere First Responder“, brachte es Ortsbürgermeister Klaes auf den Punkt. Ja, das können die Friesenhagener auch zu Recht sein.