Veröffentlicht am 14. April 2022 von wwa

WEHBACH – „Mit Gesang in den Mai“ – Musikalischer Seniorennachmittag in Wehbach

Die „Lokale Allianz für Menschen mit Demenz“ der Stadt Kirchen setzt die beliebte Veranstaltungsreihe „Musik kennt kein Alter“ fort. Unter dem Motto „Mit Gesang in den Mai“ laden Projektleiterin Michaela Sandweg vom Kirchener Stadtbüro und die Gemeindeschwester Plus der Stadt Kirchen, Andrea Keßler, alle Seniorinnen und Senioren wieder zu einem musikalischen Nachmittag ein.

Diesmal soll in fröhlicher Runde gemeinsam der Mai begrüßt und der Maibaum geschmückt werden. Los geht es am Samstag, 30. April 2022, um 15.00 Uhr am Bürgerhaus Wehbach. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Gitarrist Arnd Kretzer wird den Seniorennachmittag wieder musikalisch begleiten.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Bürgerhaus statt. Es wird empfohlen, zum Eigen- und Fremdschutz weiterhin eine Maske zu tragen. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um telefonische Voranmeldung bis zum 27. April im Stadtbüro Kirchen unter 02741 – 688 607 oder 688 605 gebeten.