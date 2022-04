Veröffentlicht am 17. April 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Irish Folk erklingt zum Auftakt der Kreuzgang Konzerte

Leider mussten die Kreuzgang Konzerte in den letzten beiden Jahren als Folge der Corona-Pandemie abgesagt werden. Für zwei Konzerte ist es dem städtischen Kulturbüro aber gelungen, die Künstler auch für 2022 zu verpflichten. Für die ursprünglich geplanten Woodwind & Steel wurde mit Waiting for Frank und für Delta Q mit Quartonal jeweils eine alternative Band im gleichen Genre gefunden. Bereits gekaufte Karten aus den Jahren 2020 und 2021 behalten ihre Gültigkeit.

Auf eine musikalische Reise zur grünen Insel nehmen Waiting for Frank die Besucher beim ersten Kreuzgang Konzert des Jahres 2022 mit. Das Quintett, das sich der Irish-Folk-Musik verschrieben hat, tritt am Montag, 2. Mai, um 20 Uhr in der ehemaligen Abtei Rommersdorf auf. Dann erklingen – wie bei einem Abend im Pub mit guten Freunden – mitreißende Trinklieder, einfühlsame Balladen und melancholische Stücke im Wechsel. Dafür spielen die Musiker nicht nur eine Unzahl von Instrumenten, sondern sowohl selbstgeschriebene Songs als auch Cover-Versionen von Amy McDonald über U2 bis hin zu Mark Knopfler.

Nicht weniger begeistert das 1994 gegründete Ensemble Young harmonic Brass mittlerweile als Sextett sein Publikum mit hochwertiger Musik, charmanten Geschichten und viel Humor. Die Musiker geben am Montag, 9. Mai, um 20 Uhr ihre Visitenkarte ab. Die sechs Blechbläser haben bereits zwei CDs aufgenommen, auf denen sie locker die Genregrenzen zwischen klassischen Kompositionen, Volksliedern, Gospel und Rocksongs überspringen. So präsentieren sie Händels „Feuerwerksmusik“ ebenso gekonnt wie „Bohemian Rhapsody“ von Queen.

Seit zwei Jahrzehnten sorgen drei Saarländer mit Akustikgitarren, Bass und vor allem ihren Stimmen für Gänsehaut beim Publikum. Simply Unplugged hält die abwechslungsreiche Musik der 60er-, 70er- und 80er-Jahre lebendig – mit feinen Instrumentalpassagen und wunderschönen dreistimmigen Chorarrangements. Eddie Gimler, Peter Spang und Horst Friedrich loten die Schönheit solch unterschiedlicher Klassiker wie Led Zeppelins „Stairway to Heaven“ oder „Broken Wings“ von Mr. Mister auf eindrucksvolle Wiese aus. Und so ist der Sound des Trios mittlerweile unverwechselbar. Zu hören sind Simply Unplugged am Montag, 16. Mai, um 20 Uhr.

Vier Stimmen – ein Sound, das sind Quartonal. Die Nordlichter begeistern nicht nur mit einem überaus vielseitigen Repertoire, sondern auch mit ihrer Hingabe zum musikalischen Detail, äußerst homogenen Klang und nicht zuletzt mit ihrer humorvollen Art. Epochen- oder Stilgrenzen sind in ihrem Programm nicht zu finden und so umfasst dieses sowohl geistliche und weltliche Männerchorwerke der Romantik als auch zeitgenössische Kompositionen, internationale Folklore und im Besonderen das deutsche und plattdeutsche Volkslied. Das Quartett tritt am Montag, 23. Mai, um 20 Uhr auf.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.kreuzgang-konzerte.de. Die Konzerte werden unter Berücksichtigung der jeweils zu diesem Zeitpunkt gültigen Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) mit dem dazugehörigen Hygienekonzept durchgeführt. Veranstaltungsort ist die ehemalige Abtei Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis.