REGION – Die Westerwälder Infobox bringt die Heimat näher – Erfolgreicher Projektstart in acht REWE Märkten in der Region

Die eigene Heimat erkunden, erleben und ein Stück weit wieder neu für sich entdecken – das ist das Ziel der Westerwälder Infobox. Dass die Region einiges zu bieten hat, zeigt die vielfältige Auswahl an Broschüren über Westerwälder Produkte, Veranstaltungen, Wander- und Radwege, die in der Infobox zu finden ist. Ab sofort steht die Westerwälder Infobox samt Inhalt in acht REWE Märkten, in den drei Landkreise Altenkirchen, Neuwied und dem Westerwaldkreis bereit. Dort können die Broschüren über einen Zeitraum von sechs Wochen kostenlos mitgenommen werden.

Das Projekt wurde von der Wir Westerwälder gAöR, der Gemeinschaftsinitiative der drei Landkreise, ins Leben gerufen. „Wir wollten eine zentrale Anlaufstelle schaffen, an der die Informationsmaterialien über den Westerwald möglichst vielen Menschen gebündelt präsentiert werden können. Relativ schnell kam uns der Supermarkt, als Ort des täglichen Bedarfs, mit einer hohen Besucherfrequenz, in den Sinn“, so die drei Westerwälder Landräte Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis). Die Wahl fiel aufgrund der regionalen Sortimentsgestaltung auf die REWE Märkte.

Im Juli 2021 startete im REWE Markt in Altenkirchen das Pilotprojekt. Für zwei Wochen wurde dort eine Westerwälder Infobox aufgestellt, um die Reaktionen und das Interesse der Kundschaft abzufragen. Die Resonanz war durchweg positiv und die Nachfrage sehr hoch. „Uns liegt es am Herzen den Westerwald Touristen und Einheimischen gleichermaßen näherzubringen. Umso mehr freuen wir uns, dass das Konzept der Westerwälder Infobox nach der erfolgreichen Testphase auf sieben weitere REWE Märkte ausgeweitet wird und somit noch mehr Menschen erreicht werden können“, erklärt Sandra Köster, Vorständin der Wir Westerwälder gAöR., die gemeinsam das Projekt mitunterstützen.

Produzent der Infoboxen ist die heimische Firma romwell aus Breitscheidt. Besonderes Augenmerk wurde bei der Herstellung auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt, denn die Infobox ist aus umweltfreundlichen Materialien gefertigt. Damit der Nachschub an Broschüren gewährleistet werden kann, wird mehrmals in der Woche das Team der Wäller Markt eG aus Bad Marienberg die Infoboxen befüllen.

Spannende Ausflugstipps und allerlei Informationen über den Westerwald finden Sie in den REWE Märkten in Altenkirchen, Hamm, Wissen, Selters, Westerburg, Neustadt/Wied, Rengsdorf und Neuwied.