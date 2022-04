Englisches Bus-Stop-Schild in Neuwied enthüllt

Veröffentlicht am 14. April 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Besuch aus Bromley: Englisches Bus-Stop-Schild enthüllt

Am Mini-ZOB in der Neuwieder Innenstadt weist nun auch ein original englisches Bus-Stop-Schild auf die Funktion als zentrale Haltestelle hin. Und mehr noch: Das Schild ist vor allem ein Hinweis auf die guten Beziehungen zur englischen Partnerstadt Bromley. Der britische Freundeskreis hat es nämlich zum 30jährigen Bestehen der Verbindung Neuwied-Bromley den Partnern am Rhein geschenkt. Zwar ist das Jubiläum schon eine Weile her, offiziell enthüllt wurde das Schild aber erst jetzt anlässlich des Besuchs von Bürgermeister Russell Mellor und seiner Frau Geraldine Mellor. Oberbürgermeister Jan Einig begrüßte die Gäste gemeinsam mit Jo Hoffmann und Inge Güttler vom hiesigen Freundeskreis. Dabei unterstrich der OB ebenso wie sein britischer Amtskollege die Bedeutung kommunaler Verbindungen über Grenzen hinweg. Beim anschließenden Empfang im Rathaus mit Eintrag ins Gästebuch der Stadt betonte Einig, dass die Partnerschaft zu Bromley sich rasch zu einer sehr lebendigen Beziehung entwickelt habe. „Die Begegnungen waren schon nach kurzer Zeit Begegnungen zwischen guten Freunden,“ erklärte er. Was nicht zuletzt auch ein Verdienst des großen Engagements beider Freundeskreise ist. Umrahmt wurde der Wochenendbesuch der englischen Gäste unter anderem von Ausflügen in den Zoo und nach Koblenz.