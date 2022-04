Veröffentlicht am 13. April 2022 von wwa

NEUWIED – Kronprinzen-Eisenbahnbrücke zwischen Engers und Urmitz wieder an allen Tagen befahrbar – Derzeit erfolgen keine Sperrungen mehr – doch auch auf der rechtsrheinisch-verlaufenden Strecke sind Beeinträchtigungen zu erwarten

Ab Montagmorgen, 11. April 2022, ist die Bahnverbindung über die Urmitz-/Engerser Eisenbahnbrücke zwischen Neuwied und Koblenz und in umgekehrter Richtung grundsätzlich wieder hergestellt, nachdem diese zuvor an den Wochenenden seit Beginn des Monats März wegen der Verlegung von neuen Bahnschwellen auf dem Schienenstrang von Neuwied nach Koblenz und in umgekehrter Richtung vollständig gesperrt war. An den übrigen Werktagen wurde jedoch ein uneingeschränkter Bahnverkehr vollzogen.

Wie die DB-Direktion mitteilte, ist noch nicht klar, wann auch auf dem Schienenstrang Koblenz – Neuwied die neuartigen Kunstholzbohlen eingesetzt werden und dann wiederum eine Sperrung notwendig wird.

„Die im Jahr 1948 eingestellten Arbeiten zum Wiederaufbau der sogenannten Kronprinzenbrücke fanden erst 1952 wieder ihren Fortgang. Am 23. Mai 1954 wurde die wiederhergestellte Fachwerkbrücke dem Bahnverkehr übergeben. Damit gab es fast ein Jahrzehnt nach Kriegsende wieder eine direkte Verbindung zwischen Koblenz und Neuwied.

Im Dezember 1961 begannen die Arbeiten zum endgültigen zweigleisigen Ausbau der Brücke zwischen Engers und Urmitz. Am 22. September1962 wurde diese wieder dem Verkehr übergeben. Im November 1963 wurde nach 18 Jahren Unterbrechung auch der Fußgängersteg an der linken Brückenseite (von Engers aus gesehen) wieder eröffnet und es erfolgte zudem die Installierung eines Bahnhaltepunktes auf der Urmitzer Brückenseite“ (Auszug aus der Urmitzer Chronik).

Im Dezember letzten Jahres haben die Verantwortlichen der betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen überraschend erfahren, dass 2022 kurzfristig Sperrungen der Eisenbahnbrücke wegen dringend notwendiger Sanierungsarbeiten anstehen. Grund dafür sei der erforderliche Austausch der erneuerungsbedürftigen Brückenbalken, was bei dieser Brückenkonstruktion besonders aufwändig sei.

Am Wochenende wurden, nachdem die Gleisarbeiten einschließlich der Verlegung von mehr als 600 neuen Kunstholzschwellen abgeschlossen waren, auch die „Sicherheitsbohlen“ entfernt, die die jeweiligen Arbeiter vor einem Abrutschen in den in den Rhein bewahren sollten. Ab Montag waren keine weiteren Sperrungen auf diesem Bahnabschnitt mehr notwendig und damit ist auch an den kommenden Wochenenden wiederum ein normaler Bahnbetrieb auf der Strecke Koblenz-Neuwied (und umgekehrt) gewährleistet. Insofern haben die jeweiligen Fahrgäste keine Probleme mehr ihre entsprechenden Fahrziele wieder direkt erreichen zu können.

Bahnnutzer brauchen aber weiterhin Geduld: Die Sperrung der Urmitz/Engerser Brücke endet – aber ein neuerlicher Ersatzverkehr wird ab diesem Montag auf der rechtsrheinischen Strecke Neuwied-Engers-Vallendar-Ehrenbreitstein-Koblenz Engers, Vallendar, Ehrenbreitstein-Koblenz HBF eingerichtet werden, da auch hier entsprechende Gleisarbeiten angesagt sind. (jüg) Fotos: Jürgen Grab

Fotos: Arbeiten auf der Kronprinzenbrücke fanden ein vorläufiges Ende