Veröffentlicht am 13. April 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – BienenBeetBoxen: Verlosung läuft noch bis Ende April

Stadt und Kreis Neuwied machen sich mit der Lokalen Agenda 21 stark für den Umwelt- und Naturschutz. Jüngstes Projekt: die Verlosung von zehn „Neuwieder Bienenbeetboxen“. Eine BBB beinhaltet etwa 50 bienenfreundliche Pflanzen. Damit lassen sich rund zehn Quadratmeter Fläche bepflanzen. „Es ist ein ideales Starterset, um einen Garten so zu gestalten, dass Bienen ihn gern anfliegen“, sagt Projektbetreuerin Gabi Schäfer. Mitmachen kann jeder aus dem Kreisgebiet, der seinen Schottergarten, seine Rasenfläche oder Rohbodenfläche in einen bienenfreundlichen Garten umwandeln möchte. Er sendet bis zum 30. April ein Foto des entsprechenden Bereichs an Gabi.schaefer@kreis-neuwied.de.