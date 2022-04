Veröffentlicht am 13. April 2022 von wwa

KIRCHEIB – Jahreshauptversammlung des Geselligkeitsvereins „Die Nachtschwärmer e.V. Kircheib“

Die Jahreshauptversammlung des Geselligkeitsvereins „Die Nachtschwärmer e.V. Kircheib“ fand mit insgesamt 43 von 93 Mitgliedern in der Mehrzweckhalle in Kircheib statt. Die Zusammenkunft musste zuvor pandemiebedingt um insgesamt zwei Jahre verschoben werden. Nach 36 Jahren als 1. Vorsitzender, nach sechs Jahren als Ehrenvorsitzender und weiteren fünf Jahren als Kassierer gab Jürgen Droste das Ruder aus seinen Händen. Er leitete ein letztes Mal die Versammlung und stellte nach eigenen Angaben fest, dass die vielen aktiven Jahre im Verein zeitlich „einfach ausreichend sind“ und er sich in Zukunft auf seinen Ehrensitz zurückziehen möchte. Dennoch, so Droste, wird er stets mit einem offenen Ohr für etwaige Fragen bezüglich des Vereins weiterhin zur Verfügung stehen. Sein Wunsch nach all der langen Zeit im Dienste des Vereins ist natürlich, dass der neue Vorstand, dem er alles Gute wünscht, den Verein möglichst lange aufrecht halten wird. Zum Abschied erhielt der Verein eine Leinwand auf Keilrahmen. Das Bild zeigt das Kircheiber Wahrzeichen, die evangelische Kirche auf einem alten Foto, das Jürgen Drostes Frau Friedgard auf dem Dachboden gefunden hat. Es gab Kugelschreiber für alle Anwesenden mit einem lieben Gruß des Paares. Jürgen Droste gestand sich und der Versammlung ein, den Abschied aus dem Vorstand mit einer Träne und einer Menge schöner Erinnerungen an rege und bewegende Zeiten zu verbinden.

Danach ging es zur Tagesordnung über: Geschäftsführer Gerd-Uwe Paas verlas den kurzen Jahresbericht, durch Corona mit wenigen Ereignissen befüllt. Kassiererin Doris Bellersheim stellte das Vereinsvermögen fest, bekräftigt wurde die ordnungsgemäße Kassenführung von den beiden Kassenprüfern Willi Meuler und Heinz-Helmut Haas. Somit konnte der Vorstand wie erwartet mehrheitlich entlastet werden.

Die Neuwahlen unter den Wahlvorständen Willi Meuler und Heinz-Helmut Haas wurden per Handzeichen durchgeführt. Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde Lukas Strothmann gewählt, der in den Jahren zuvor bereits ein Amt als Beisitzer innehatte. 2. Vorsitzende wurde Nikla Tillmann, zur Geschäftsführerin gewählt wurde Carmen Paas. Die Kassiererin Doris Bellersheim stellte sich erneut zur Verfügung und blieb im Amt. Zur 2. Kassiererin wurde Vera Paas gewählt. Der Beisitz der Nachtschwärmer besteht aus insgesamt sieben Personen, diese sind Ingo Jansen, Claudia Stadtler, Petra Droste, Heike Meyer, Martin Hassel, Jörg Schaaf und Gerd-Uwe Paas. Es gab keine weiteren Fragen. Somit wurde die Versammlung geschlossen und fand mit einem gemeinsamen Abendessen ihren Ausklang. (Vereinsbericht)