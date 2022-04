Veröffentlicht am 12. April 2022 von wwa

DIEBLICH – Einbruch etwas anderer Art in Dieblich

Freitag, 08. April 2022, wurde der Polizei über Notruf ein eher ungewöhnlicher Einbruch gemeldet. Nach erster Inaugenscheinnahme seien laut Aussagen der Geschädigten keine Gegenstände entwendet worden. Das Erdgeschoss stehe jedoch unter Wasser und ein Messer stecke in der Küchenfront.

Nach Eintreffen der Polizeibeamten bestätigte sich der vorgetragene Sachverhalt. Scheinbar gelang es dem Täter durch ein defektes Fenster in das Anwesen einzubrechen. Anschließend begab er sich in das Obergeschoss, wo er zunächst Parfüm versprühte. Im weiteren Verlauf wickelte er den Wasserschlauch der Badewanne im Erdgeschoss um die Türklinke und ließ das Wasser laufen. Das Badezimmer sowie Teile des Flures wurden so unter Wasser gesetzt. Zu guter Letzt steckte der unbekannte Täter ein Küchenmesser in die Front eines Hängeschrankes, bevor er das Haus wieder verließ.

Mögliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261/103-2911 oder PIKoblenz2@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei