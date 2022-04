Veröffentlicht am 12. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Zeugen nach möglichen Schüssen auf Spaziergänger gesucht

Samstagabend, 09. April 2022, wurde ein am Theodor-Heuss-Ufer/Moselufer hinter der Eisenbahnbrücke spazierender Passant gegen 20:30 Uhr durch ein unbekanntes Geschoss getroffen. Dabei erlitt der Mann eine Verletzung an der Hand. Unmittelbar vor der Tat konnte er zwei Knall- und Zischgeräusche wahrnehmen. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. An der Örtlichkeit befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Güterschiff.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der 0261/103-2910 oder PIKoblenz2@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei