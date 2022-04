Veröffentlicht am 12. April 2022 von wwa

SCHÖNSTEIN – Palmweihe in der Kirchengemeinde Schönstein

Zum Auftakt der heiligen Woche hatte die Kirchengemeinde Schönstein nach einer zweijährigen Pause wieder einmal zum Weihen der Palmzweige eingeladen. Verantwortlich für die Durchführung waren das Kindergottesdienstteam der örtlichen Kindertagesstätte und die katholische Frauengemeinschaft mit Martina Winninghoff. Am Palmsonntag, dem letzten Sonntag der Fastenzeit vor Ostern, gedenkt die Christenheit dem Einzug Jesu in Jerusalem. Er wurde wie ein König umjubelt und mit Palmzweigen begrüßt. In Schönstein haben die Kinder ihre Palmstöcke mit Unterstützung der Erzieherinnen und einiger Mütter im Kindergarten selbst gebastelt. Das eigentliche Fest begann dann mit einem Kindergottesdienst in der Krypta der Kirche St. Katharina. Nach dem Lied „Wir feiern heut ein Fest und kommen hier zusammen“ sprach Anne Abel einige Worte zur Begrüßung.

In Form eines kindgerechten Erzähltheaters machte man die gut 20 kleinen Gottesdienstbesucher mit dem Sinn der Palmweihe bekannt. Es folgten die Lieder „Jesus zieht in Jerusalem“ ein und „Herr, gib uns deinen Frieden“. Dank der musikalischen Begleitung von Simone Bröhl konnte sogar als Kanon gesungen werden. Die Fürbitten trug unter anderem Mona Boll vor. Das Schlussgebet endete mit einem gemeinsamen Kreuzzeichen, das die Kinder schon selbstständig machen konnten. Die ursprünglich für draußen vorgesehene Segnung der Palmzweige musste dann aufgrund der Witterung in die Kirche verlegt werden. Im Rahmen der Vorabendmesse, in der auch die Passionsgeschichte vorgetragen wurde, segnete Pater Thomas die Kinder mit ihren prächtig geschmückten Palmstöcken. Gemeinsam mit den Eltern und Großeltern zog man dann auf den Kirchplatz. Die Gläubigen freuen sich zusammen mit den jungen Familien, dass diese schöne Tradition in Schönstein endlich wieder mit Leben erfüllt werden konnte. Ein Dank ging noch an alle, die das Palmweihfest vorbereitet und mitgestaltet haben. (bt) Fotos: Bernhard Theis