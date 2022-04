Veröffentlicht am 13. April 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Yogakurs für Fortgeschrittene wird fortgesetzt

Am Donnerstag, 21. April 2022, setzt die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Gesundheitskurs „Yoga für Fortgeschrittene“ fort. Yoga hat seinen Ursprung in Indien und zeichnet sich durch eine Kombination aus Körper-, Atem-, Entspannungs- und Meditationsübungen aus. Es ist ein ganzheitlicher Gesundheitsweg zur Harmonisierung von Körper, Geist und Seele. Die für Yoga typischen Körperstellungen, die Asanas, sehen zwar im Vordergrund, sie sind aber nicht das Ziel, sondern Übungen, um innere Ruhe Körperbewusstsein zu erlangen. Bei regelmäßiger Durchführung unterstützen sie Körperhaltung, Muskelaufbau und Beweglichkeit. Die Übungen werden in Verbindung mit Atemübungen durchgeführt und durch Entspannungselemente ergänzt. Yoga ist für jeden Menschen geeignet und kann individuell angepasst werden. Der Kurs richtet sich an Teilnehmende mit Vorkenntnissen und Geübte.

Der Kurs unter der Leitung von Susanne Morgenschweis (Yogalehrerin) umfassen zehn Termine. Die Teilnehmergebühr beträgt ab zehn Teilnehmenden jeweils 80 Euro, Veranstaltungsort ist die Tanzschule Let´s dance in Altenkirchen – eine Schnupperstunde ist möglich. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.