ALTENKIRCHEN – Altenkirchener Schützengesellschaft plant diesjähriges Schützenfest – Die Schützengesellschaft Altenkirchen 1845 e.V. ihre Jahreshauptversammlung ab. Neben der Planung des wiederkehrenden Schützenfestes im Juli standen auch die Neueröffnung des Restaurants „Im Wiesental“ und besondere Ehrungen auf der Tagesordnung.

In der Aula der August-Sander-Schule Altenkirchen fanden sich zahlreiche Mitglieder der Schützengesellschaft Altenkirchen zur Jahreshauptversammlung ein. Schützenmeister Jens Gibhardt eröffnete die Jahreshauptversammlung und bat zunächst alle Anwesenden sich im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder zu erheben. Geschäftsführer Simon Hermes trug anschließend die Kurzfassung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung vor.

Die Vorstandsmitglieder präsentierten zunächst ihre Jahresberichte der verschiedenen „Abteilungen“. Diese vielen auch in diesem Jahr kürzer aus als sonst, da wie in den meisten anderen Vereinen auch im letzten Jahr durch die Coronapandemie viele Aktivitäten und Veranstaltungen ausfielen, so auch im sportlichen Bereich.

Alle Beteiligten äußerten ihren Wunsch danach, das Vereinsleben in diesem Jahr hoffentlich wieder aufleben zu lassen und zeigten sich optimistisch. Ein großer Lichtblick bildet hierbei das geplante Schützen- und Volksfest, das, wenn auch in verkürzter Form, erstmals seit Pandemiebeginn wieder Anfang Juli auf dem Weyerdamm in Altenkirchen stattfinden soll. Auch die geplante Neueröffnung des Restaurants „Im Wiesental“ zum 1. Mai stimmte viele Mitglieder positiv und man freue sich darauf, eine neue Gastronomie in der Stadt zu begrüßen, die auf regionale Produkte und deutsche Küche setzt.

Danach galt es neue Ämter des Vorstandes und der Offiziersgruppe zu besetzen. Die Vorstandswahlen ergaben folgende Neubesetzungen: Erster Kassierer Gero Heinemann, zweiter Kassierer Gerd Ochsenbrücher und Schießwartin Nina Dorkowski. Wiedergewählt wurden folgende Ämter: Zweiter Schützenmeister Jörg Gerharz, zweiter Geschäftsführer Torsten Löhr, Sportwart Gewehr Karl-Heinz Pree und Sportwart Pistole Ralph Merfert. Anschließend galt es die Posten der Offizierskorps teils neu zu besetzen: Feldwebel Thorsten Henschel (Wiederwahl), Fähnrich Lars Dahm und Waffenmeister II Nina Weyland (Wiederwahl). Schließlich wurden Volker John und Tobias Henn in die Schießkommission wieder- und Christoph Röttgen neugewählt.

Zum Schluss der Versammlung wurden Ralph Merfert die kleine bronzene Ehrennadel des RSB, Jörg Gerharz die kleine silberne Ehrennadel des RSB und Jens Gibhardt die kleine goldene Ehrennadel des RSB verliehen. Auch zwei weitere besondere Ehrungen fand ihren Platz: Auf Vorschlag des Vorstandes wurden Winfried Becker und Jürgen Schulz von der Versammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt. (lojo) Fotos: SG AK